Хавьер Маргайрас
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
Депортиво
0 : 0
Осасуна
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
Осасуна
1 : 0
Валенсия
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Валенсия
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 22 тур