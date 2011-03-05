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Легкая атлетика
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Коронавирус
Энрике Корралес
№22
Защитник
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Команда
Бадахоз
Возраст
39
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.03.2011
05 марта 2011
сб
20:00
Мальорка
1 : 2
Валенсия
05.03.2011
05 марта 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
1
Валенсия
2
был в запасе
01.03.2011
01 марта 2011
вт
22:00
Эспаньол
1 : 2
Мальорка
01.03.2011
01 марта 2011
вт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1
Мальорка
2
был в запасе
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Мальорка
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1
Мальорка
0
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
Вильярреал
3 : 1
Мальорка
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Вильярреал
3
Мальорка
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Мальорка
0 : 1
Расинг
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
Хетафе
3 : 0
Мальорка
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 53' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3
Мальорка
0
минуты: 53' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Мальорка
2 : 0
Реал Сосьедад
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Спортинг
2 : 0
Мальорка
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
2
Мальорка
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
0
Реал
0
был в запасе