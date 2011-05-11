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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хосечо (Хосе Ромеро)
№17
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Севилья
2
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
Сарагоса
1 : 3
Осасуна
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сарагоса
1
Осасуна
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
Осасуна
1 : 0
Валенсия
01.05.2011
01 мая 2011
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1
Валенсия
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Спортинг
1 : 0
Осасуна
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Спортинг
1
Осасуна
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Эркулес
0 : 4
Осасуна
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0
Осасуна
4
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Осасуна
3 : 1
Расинг
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
3
Расинг
1
был в запасе
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
Осасуна
0 : 0
Депортиво
02.03.2011
02 марта 2011
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0
Депортиво
0
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Осасуна
43'
43'
43'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Осасуна
4 : 0
Эспаньол
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Осасуна
53'
53'
53'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
Осасуна
1 : 1
Мальорка
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Мальорка
1
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
Осасуна
1 : 0
Реал
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1
Реал
0
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Альмерия
3 : 2
Осасуна
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Альмерия
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Вильярреал
4 : 2
Осасуна
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4
Осасуна
2
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Хетафе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
был в запасе
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Осасуна
0
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Осасуна
0 : 0
Сарагоса
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
0
Сарагоса
0
был в запасе
13.12.2010
13 дек. 2010
пн
23:00
Валенсия
3 : 3
Осасуна
13.12.2010
13 дек. 2010
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3
Осасуна
3
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 0
Спортинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1
Спортинг
0
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
22:00
Атлетико
3 : 0
Осасуна
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3
Осасуна
0
был в запасе
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