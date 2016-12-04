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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Коронавирус
Мигель Фланьо
№4
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
20:30
Спортинг
3 : 1
Осасуна
86'
86'
86'
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
20:30
86'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
Осасуна
0 : 3
Атлетико
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
22:45
Леганес
2 : 0
Осасуна
21.11.2016
21 нояб. 2016
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
2
Осасуна
0
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Осасуна
1 : 2
Бетис
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Эйбар
2 : 3
Осасуна
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
2
Осасуна
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Осасуна
2 : 2
Лас-Пальмас
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
2
Лас-Пальмас
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Реал
5 : 2
Осасуна
17'
17'
17'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5
Осасуна
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
20'
20'
20'
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур