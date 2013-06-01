Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Феликс Магат
Найджел Пирсон
Денис Казанский
Роман Нагучев
Артем Борисов
Рауль
Клас-Ян Хунтелар
Нолберто Солано
Коло-Коло
Юрий Жевнов
Динамо Минск
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Рикарду (Рикарду Лопес)
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
49
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013
17 марта 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
был в запасе
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013
08 марта 2013
пт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
был в запасе
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
был в запасе
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
был в запасе