Рикарду (Рикарду Лопес)
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
49
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
4
Осасуна
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
Осасуна
0 : 2
Атлетико
17.03.2013 17 марта 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Осасуна
0
Атлетико
2
был в запасе
08.03.2013 08 марта 2013 пт 23:30
Бетис
2 : 1
Осасуна
08.03.2013 08 марта 2013 пт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2
Осасуна
1
был в запасе
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
Осасуна
1 : 0
Сарагоса
17.02.2013 17 февр. 2013 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
1
Сарагоса
0
был в запасе
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Мальорка
1 : 1
Осасуна
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1
Осасуна
1
был в запасе
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
Осасуна
2 : 1
Депортиво
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
2
Депортиво
1
был в запасе
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0
Реал
0
был в запасе