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Легкая атлетика
Новости
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Биатлон
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Коронавирус
Пабло Орбаис
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
3
Рубин
1
был в запасе
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
Рубин
2 : 1
Мордовия
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Рубин
2
Мордовия
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Анжи
2 : 1
Рубин
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Анжи
2
Рубин
1
был в запасе
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
16:00
Амкар
1 : 1
Рубин
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
1
Рубин
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Рубин
1 : 1
Ростов
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Рубин
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 1
Спартак
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Рубин
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 0
Волга
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Рубин
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Алания
0 : 2
Рубин
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Алания
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Рубин
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 35'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Рубин
2
Анжи
1
минуты: 1' - 35' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
ЦСКА
2 : 0
Рубин
33'
33'
33'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
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