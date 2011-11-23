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Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Коронавирус
Франсиско Йесте
№33
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
22:45
Марсель
0 : 1
Олимпиакос
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 54' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
0
Олимпиакос
1
минуты: 54' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
13.09.2011
13 сент. 2011
вт
21:45
Олимпиакос
0 : 1
Марсель
13.09.2011
13 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 55'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
0
Марсель
1
минуты: 1' - 55' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур