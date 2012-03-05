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Коронавирус
Астарлоа Устариц
№29
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
Леванте
3 : 1
Бетис
05.03.2012
05 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3
Бетис
1
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Севилья
1
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
2
Бетис
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 15 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
Вильярреал
1 : 0
Бетис
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:00
Бетис
0 : 0
Малага
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
0
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Райо Вальекано
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4
Сарагоса
3
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
Бетис
1 : 0
Мальорка
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1
Мальорка
0
был в запасе