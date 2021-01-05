Эстебан Гранеро
№23
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Возраст
33
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
Марбелья
2 : 3
Вальядолид
60'
60'
60'
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
60'
минуты: 1' - 84'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Марбелья
2
Вальядолид
3
минуты: 1' - 84' / Испания. Кубок, 1/32 финала