Уэсли Снейдер
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Ницца
3 : 1
Зюлте-Варегем
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ницца
3
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Лацио
1 : 0
Ницца
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лацио
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Ницца
1 : 3
Лацио
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Ницца
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур