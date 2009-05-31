Аквивальдо Москера
№3
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
0 : 2
Севилья
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Нумансия
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 21:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
09.05.2009 09 мая 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
Вильярреал
0 : 2
Севилья
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
0
Севилья
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 20:00
Севилья
2 : 4
Реал
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2
Реал
4
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 20:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 20:00
минуты: 45' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
3
Севилья
1
минуты: 45' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 20:00
Севилья
0 : 1
Хетафе
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
0
Хетафе
1
был в запасе
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
Рекреативо
0 : 1
Севилья
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Рекреативо
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
Малага
2 : 2
Севилья
15.03.2009 15 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 0
Атлетико
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
20'
20'
20'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 0
Нумансия
89'
89'
89'
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1
Нумансия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
0
Севилья
0
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Вильярреал
0
был в запасе
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 23:00
Реал
3 : 4
Севилья
07.12.2008 07 дек. 2008 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Реал
3
Севилья
4
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 23:55
Севилья
0 : 0
Валенсия
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур