Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Карим Бензема
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Финляндия
Португалия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Ювентус
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Энрике Де Лукас
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Сельта
1 : 0
Эспаньол
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1
Эспаньол
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0
Сельта
2
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1
Сельта
0
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
08.05.2013
08 мая 2013
ср
20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
08.05.2013
08 мая 2013
ср
20:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Атлетико
3
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013
22 апр. 2013
пн
22:59
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
22:00
Мальорка
1 : 0
Сельта
15.04.2013
15 апр. 2013
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1
Сельта
0
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
13:00
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
15.03.2013
15 марта 2013
пт
23:45
Депортиво
3 : 1
Сельта
15.03.2013
15 марта 2013
пт
23:45
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Сельта
1
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 28 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
21:00
Сельта
1 : 2
Реал
30'
30'
30'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1
Реал
2
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 27 тур
04.03.2013
04 марта 2013
пн
23:30
Севилья
4 : 1
Сельта
04.03.2013
04 марта 2013
пн
23:30
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
4
Сельта
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
18:00
Сельта
1 : 1
Реал Сосьедад
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
-:-
Малага
1 : 1
Сельта
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
-:-
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1
Сельта
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
Эспаньол
1 : 0
Сельта
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1
Сельта
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
14:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3
Вальядолид
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
-:-
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1
Сельта
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012
17 дек. 2012
пн
23:30
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
37'
37'
37'
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
21:00
37'
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0
Сельта
1
был в запасе
Показать все игры