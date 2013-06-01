Энрике Де Лукас
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
Сельта
1 : 0
Эспаньол
01.06.2013 01 июня 2013 сб 22:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1
Эспаньол
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Вальядолид
0 : 2
Сельта
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0
Сельта
2
был в запасе
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
Бетис
1 : 0
Сельта
12.05.2013 12 мая 2013 вс 18:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1
Сельта
0
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
08.05.2013 08 мая 2013 ср 20:30
Сельта
1 : 3
Атлетико
08.05.2013 08 мая 2013 ср 20:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Атлетико
3
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
Сельта
2 : 1
Сарагоса
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 22:59
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Сарагоса
1
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 22:00
Мальорка
1 : 0
Сельта
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1
Сельта
0
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:00
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
Депортиво
3 : 1
Сельта
15.03.2013 15 марта 2013 пт 23:45
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Сельта
1
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 28 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 21:00
Сельта
1 : 2
Реал
30'
30'
30'
10.03.2013 10 марта 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1
Реал
2
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 27 тур
04.03.2013 04 марта 2013 пн 23:30
Севилья
4 : 1
Сельта
04.03.2013 04 марта 2013 пн 23:30
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
4
Сельта
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Осасуна
1 : 0
Сельта
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
1
Сельта
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 22 тур
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
Сельта
1 : 1
Реал Сосьедад
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс -:-
Малага
1 : 1
Сельта
20.01.2013 20 янв. 2013 вс -:-
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1
Сельта
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 20:00
Эспаньол
1 : 0
Сельта
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 20:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1
Сельта
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:00
Сельта
3 : 1
Вальядолид
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3
Вальядолид
1
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
Атлетико
1 : 0
Сельта
22.12.2012 22 дек. 2012 сб -:-
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1
Сельта
0
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
Сельта
0 : 1
Бетис
17.12.2012 17 дек. 2012 пн 23:30
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 21:00
Сельта
1 : 1
Леванте
37'
37'
37'
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 21:00
37'
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1
Леванте
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 22:59
Сарагоса
0 : 1
Сельта
26.11.2012 26 нояб. 2012 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сарагоса
0
Сельта
1
был в запасе