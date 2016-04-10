Хенок Гоитом
№36
Нападающий
Подписаться
Команда
АИК
Возраст
36
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
Вильярреал
2 : 0
Хетафе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
Райо Вальекано
2 : 0
Хетафе
01.04.2016 01 апр. 2016 пт 21:30
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Хетафе
0
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 31 тур