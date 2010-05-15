Матье Берсон
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Монако
15.05.2010 15 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0
Монако
0
был в запасе
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
0
Тулуза
1
был в запасе
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
Тулуза
0 : 2
Лилль
60'
60'
60'
05.05.2010 05 мая 2010 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
61'
61'
61'
02.05.2010 02 мая 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
Тулуза
0 : 3
Осер
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
0
Осер
3
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Монпелье
1 : 1
Тулуза
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4
Гренобль
0
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
66'
66'
66'
04.04.2010 04 апр. 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
28.03.2010 28 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
Ренн
4 : 1
Тулуза
20.03.2010 20 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
4
Тулуза
1
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 23:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
14.03.2010 14 марта 2010 вс 23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Марсель
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Тулуза
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
1
Тулуза
0
был в запасе
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
Тулуза
1 : 0
Ланс
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1
Ланс
0
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
Тулуза
0 : 0
Лион
07.02.2010 07 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
Ле Ман
1 : 3
Тулуза
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1
Тулуза
3
был в запасе
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 23:00
Тулуза
1 : 2
Бордо
23.12.2009 23 дек. 2009 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1
Бордо
2
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Осер
1 : 1
Тулуза
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
1
Тулуза
1
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Тулуза
0 : 1
Монпелье
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 17 тур
10.12.2009 10 дек. 2009 чт 21:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
10.12.2009 10 дек. 2009 чт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
2
Сошо
0
был в запасе