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Коронавирус
Мустафа Рига
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
Болтон
0 : 4
Манчестер Юнайтед
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Болтон
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Эвертон
2
Болтон
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Болтон
4 : 0
Уиган Атлетик
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Болтон
4
Уиган Атлетик
0
был в запасе
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
Сандерленд
4 : 0
Болтон
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
4
Болтон
0
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Болтон
06.03.2010
06 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
1
Болтон
2
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Болтон
1 : 0
Вулверхэмптон
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Болтон
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
Болтон
2 : 3
Ливерпуль
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Болтон
2
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур