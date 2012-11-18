Сауль (Сауль Фернандес)
№12
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0
Леванте
2
был в запасе