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Коронавирус
Герман Люкс
№1
Вратарь
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Команда
Депортиво
Возраст
38
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Вильярреал
0 : 0
Депортиво
45'
45'
45'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:30
Депортиво
1 : 2
Эспаньол
07.05.2017
07 мая 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:30
Депортиво
2 : 6
Реал
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
22:30
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
2
Реал
6
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 34 тур
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Депортиво
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:00
Депортиво
2 : 0
Малага
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
19:30
Валенсия
3 : 0
Депортиво
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:30
Депортиво
0 : 1
Сельта
76'
76'
76'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2017
08 марта 2017
ср
20:45
Депортиво
1 : 1
Бетис
08.03.2017
08 марта 2017
ср
20:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Спортинг
0 : 1
Депортиво
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
02.03.2017
02 марта 2017
чт
22:45
Депортиво
1 : 1
Атлетико
02.03.2017
02 марта 2017
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
20:30
Леганес
4 : 0
Депортиво
63'
63'
63'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леганес
4
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:30
Эйбар
3 : 1
Депортиво
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3
Депортиво
1
был в запасе
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
Лас-Пальмас
1 : 1
Депортиво
20.01.2017
20 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0
Вильярреал
0
был в запасе
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
22:45
Эспаньол
1 : 1
Депортиво
06.01.2017
06 янв. 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Депортиво
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Осасуна
0
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:45
Реал
3 : 2
Депортиво
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
3
Депортиво
2
был в запасе
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
22:45
Депортиво
5 : 1
Реал Сосьедад
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
5
Реал Сосьедад
1
был в запасе
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