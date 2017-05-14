Герман Люкс
№1
Вратарь
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Команда
Депортиво
Возраст
38
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Вильярреал
0 : 0
Депортиво
45'
45'
45'
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:30
Депортиво
1 : 2
Эспаньол
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
Осасуна
2 : 2
Депортиво
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Осасуна
2
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:30
Депортиво
2 : 6
Реал
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 22:30
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
2
Реал
6
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 34 тур
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Депортиво
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:00
Депортиво
2 : 0
Малага
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Севилья
4 : 2
Депортиво
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 19:30
Валенсия
3 : 0
Депортиво
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:30
Депортиво
0 : 1
Сельта
76'
76'
76'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
08.03.2017 08 марта 2017 ср 20:45
Депортиво
1 : 1
Бетис
08.03.2017 08 марта 2017 ср 20:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Спортинг
0 : 1
Депортиво
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Спортинг
0
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
02.03.2017 02 марта 2017 чт 22:45
Депортиво
1 : 1
Атлетико
02.03.2017 02 марта 2017 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
Леганес
4 : 0
Депортиво
63'
63'
63'
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леганес
4
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
Эйбар
3 : 1
Депортиво
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3
Депортиво
1
был в запасе
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
1 : 1
Депортиво
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1
Депортиво
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0
Вильярреал
0
был в запасе
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 22:45
Эспаньол
1 : 1
Депортиво
06.01.2017 06 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1
Депортиво
1
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
Депортиво
2 : 0
Осасуна
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Депортиво
2
Осасуна
0
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:45
Реал
3 : 2
Депортиво
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
3
Депортиво
2
был в запасе
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 22:45
Депортиво
5 : 1
Реал Сосьедад
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
5
Реал Сосьедад
1
был в запасе