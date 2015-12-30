Анхель Лафита
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
187
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
Хетафе
0 : 0
Депортиво
54'
54'
54'
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
23'
90'
23'
90'
23'
90'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
23'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
11.12.2015 11 дек. 2015 пт 22:30
Хетафе
1 : 1
Реал Сосьедад
11.12.2015 11 дек. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 15 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Вильярреал
21'
17'
21'
17'
21'
17'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 14:00
21'
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 13 тур
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 22:30
Хетафе
1 : 1
Райо Вальекано
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 22:30
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Эйбар
3 : 1
Хетафе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эйбар
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
Сельта
0 : 0
Хетафе
02.10.2015 02 окт. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 7 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Леванте
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
79'
79'
79'
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 21:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 4 тур