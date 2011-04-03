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Гонсалес Серхио
№16
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
Леванте
3 : 1
Малага
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
3
Малага
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
Сарагоса
1 : 0
Леванте
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Леванте
0
был в запасе
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
Леванте
0 : 1
Валенсия
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Валенсия
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Спортинг
1 : 1
Леванте
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Спортинг
1
Леванте
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
3 : 1
Расинг
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Расинг
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 12 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Малага
1 : 0
Леванте
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 11 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Леванте
1 : 2
Депортиво
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Депортиво
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
Мальорка
2 : 1
Леванте
01.11.2010
01 нояб. 2010
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Леванте
79'
62'
79'
62'
79'
62'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
18:00
79'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
Леванте
0 : 0
Реал
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
Альмерия
0 : 1
Леванте
39'
39'
39'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:00
39'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Альмерия
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Вильярреал
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 53' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1
Вильярреал
2
минуты: 53' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Хетафе
4 : 1
Леванте
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
4
Леванте
1
был в запасе