Фабрисио Колоччини
№2
Защитник
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Команда
Сан-Лоренсо
Возраст
39
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:30
Челси
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
5
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Вест Бромвич
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Эвертон
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
Уотфорд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Уотфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
12.01.2016 12 янв. 2016 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
38'
38'
38'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 20:30
38'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
Кристал Пэлас
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
5
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 15:45
Борнмут
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Борнмут
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Сток Сити
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 15:00
Сандерленд
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
45'
45'
45'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
6 : 2
Норвич Сити
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл Юнайтед
6
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
Манчестер Сити
6 : 1
Ньюкасл Юнайтед
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Сити
6
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Челси
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур