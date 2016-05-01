Альберто Лопо
№22
Защитник
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Команда
Химнастик
Возраст
41
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
был в запасе
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
61'
61'
61'
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
Депортиво
1 : 3
Лас-Пальмас
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 23:05
Сельта
1 : 1
Депортиво
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 23:05
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
1
Депортиво
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:30
Депортиво
2 : 1
Леванте
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
2
Леванте
1
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 0:05
Депортиво
3 : 3
Малага
06.03.2016 06 марта 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Малага
3
был в запасе
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 0:05
Спортинг
1 : 1
Депортиво
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1
Депортиво
1
был в запасе
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 20:15
Депортиво
1 : 1
Валенсия
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1
Валенсия
1
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
86'
86'
86'
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 0:05
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:30
Реал
5 : 0
Депортиво
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
5
Депортиво
0
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс -:-
Депортиво
1 : 1
Севилья
06.12.2015 06 дек. 2015 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1
Севилья
1
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс -:-
Лас-Пальмас
0 : 2
Депортиво
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0
Депортиво
2
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
был в запасе
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Депортиво
1 : 1
Атлетико
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 17:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
24'
24'
24'
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 21:30
Райо Вальекано
1 : 3
Депортиво
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 21:30
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1
Депортиво
3
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:30
Валенсия
1 : 1
Депортиво
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
1
Депортиво
1
был в запасе