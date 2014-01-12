Густаво Мунуа
№78
Вратарь
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Команда
Возраст
43
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:30
Торино
0 : 0
Фиорентина
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Фиорентина
0
был в запасе
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
Фиорентина
1 : 0
Ливорно
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1
Ливорно
0
был в запасе
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Фиорентина
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Фиорентина
1
был в запасе
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 14:30
Рома
2 : 1
Фиорентина
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2
Фиорентина
1
был в запасе
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 21:00
Фиорентина
4 : 3
Верона
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4
Верона
3
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:45
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2
Сампдория
1
был в запасе
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 22:45
Милан
0 : 2
Фиорентина
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0
Фиорентина
2
был в запасе
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Наполи
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Наполи
2
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1
Фиорентина
2
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
Фиорентина
4 : 2
Ювентус
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
4
Ювентус
2
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
Лацио
0 : 0
Фиорентина
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0
Фиорентина
0
был в запасе
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 21:45
Фиорентина
2 : 2
Парма
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2
Парма
2
был в запасе
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 21:45
Интер
2 : 1
Фиорентина
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2
Фиорентина
1
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
Аталанта
0 : 2
Фиорентина
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0
Фиорентина
2
был в запасе
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Дженоа
2 : 5
Фиорентина
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Фиорентина
5
был в запасе
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 21:45
Фиорентина
2 : 1
Катания
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2
Катания
1
был в запасе