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Густаво Мунуа
№78
Вратарь
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Команда
Возраст
43
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:30
Торино
0 : 0
Фиорентина
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Фиорентина
0
был в запасе
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Ливорно
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1
Ливорно
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Сассуоло
0 : 1
Фиорентина
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Фиорентина
1
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
14:30
Рома
2 : 1
Фиорентина
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2
Фиорентина
1
был в запасе
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
21:00
Фиорентина
4 : 3
Верона
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4
Верона
3
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2
Сампдория
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:45
Милан
0 : 2
Фиорентина
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0
Фиорентина
2
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Наполи
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Наполи
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Фиорентина
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1
Фиорентина
2
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Фиорентина
4 : 2
Ювентус
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
4
Ювентус
2
был в запасе
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
21:45
Лацио
0 : 0
Фиорентина
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0
Фиорентина
0
был в запасе
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
21:45
Фиорентина
2 : 2
Парма
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2
Парма
2
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:45
Интер
2 : 1
Фиорентина
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2
Фиорентина
1
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
Аталанта
0 : 2
Фиорентина
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0
Фиорентина
2
был в запасе
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Дженоа
2 : 5
Фиорентина
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Фиорентина
5
был в запасе
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
21:45
Фиорентина
2 : 1
Катания
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2
Катания
1
был в запасе