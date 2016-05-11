Марко Амелия
№32
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2016 11 мая 2016 ср 22:00
Ливерпуль
1 : 1
Челси
11.05.2016 11 мая 2016 ср 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
1
Челси
1
был в запасе
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Борнмут
1 : 4
Челси
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
1
Челси
4
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Челси
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Челси
0
был в запасе
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:30
Сток Сити
1 : 0
Челси
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сток Сити
1
Челси
0
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 15:45
Челси
1 : 3
Ливерпуль
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1
Ливерпуль
3
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 1
Челси
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Челси
1
был в запасе