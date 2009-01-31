Эрик Домашке
№1
Вратарь
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Команда
Вехен
Возраст
35
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Байер
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
1
Байер
1
был в запасе