Рикардо Фати
№91
Полузащитник
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Команда
Бурсаспор
Возраст
34
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Стандард
0 : 3
Фейеноорд
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
0
Фейеноорд
3
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
2
Стандард
0
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Севилья
3 : 1
Стандард
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Севилья
3
Стандард
1
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Стандард
0 : 0
Севилья
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Фейеноорд
2 : 1
Стандард
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фейеноорд
2
Стандард
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур