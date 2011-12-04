Ханс Сарпей
№2
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3
Аугсбург
1
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:30
Байер
0 : 1
Шальке-04
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
0
Шальке-04
1
был в запасе
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Боруссия
0
был в запасе