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Артуро Видаль
№22
Полузащитник
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Команда
Интер
Возраст
34
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.05.2021
23 мая 2021
вс
16:00
Интер
5 : 1
Удинезе
23.05.2021
23 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
5
Удинезе
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Сассуоло
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
Интер
1 : 0
Аталанта
08.03.2021
08 марта 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 53'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 53' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
Фиорентина
0 : 2
Интер
05.02.2021
05 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
0
Интер
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
12'
12'
12'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
12'
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сампдория
2 : 1
Интер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Интер
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
Верона
1 : 2
Интер
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1
Интер
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
Интер
3 : 1
Болонья
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3
Болонья
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:00
Сассуоло
0 : 3
Интер
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Интер
4 : 2
Торино
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Интер
70'
70'
70'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1
Интер
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 7 тур
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