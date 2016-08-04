Андрей Ткачук
№8
Полузащитник
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Команда
Ворскла
Возраст
33
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
Ворскла
2 : 3
Локомотива
04.08.2016 04 авг. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ворскла
2
Локомотива
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Локомотива
0 : 0
Ворскла
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Локомотива
0
Ворскла
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд