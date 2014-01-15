Дэвид Данн
№17
Полузащитник
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Команда
Олдхэм
Возраст
41
Рост
178
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 23:10
Манчестер Сити
5 : 0
Блэкберн
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 23:10
был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Сити
5
Блэкберн
0
был в запасе