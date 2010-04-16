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Коронавирус
Диего Климович
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
46
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
Кельн
3 : 1
Бохум
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
3
Бохум
1
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
Бохум
1 : 2
Айнтрахт
26.03.2010
26 марта 2010
пт
22:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1
Айнтрахт
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
17:30
Вердер
3 : 2
Бохум
20.03.2010
20 марта 2010
сб
17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3
Бохум
2
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
17:30
Бохум
0 : 0
Нюрнберг
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0
Нюрнберг
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Майнц
0 : 0
Бохум
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
0
Бохум
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
81'
81'
81'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
Бохум
0 : 0
Кельн
27.11.2009
27 нояб. 2009
пт
22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0
Кельн
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
65'
90'
65'
90'
65'
90'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
65'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Бохум
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2
Бохум
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
Бохум
1 : 4
Вердер
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:30
минуты: 1' - 63'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1
Вердер
4
минуты: 1' - 63' / Германия. Бундеслига, 10 тур
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
7'
7'
7'
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
7'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Бохум
2 : 3
Майнц
45'
45'
45'
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
45'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2
Майнц
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Байер
2 : 1
Бохум
32'
39'
32'
39'
32'
39'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
32'
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2
Бохум
1
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 4 тур
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1
Герта
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3
Бохум
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3
Боруссия
3
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 1 тур