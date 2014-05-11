Лиам Риджуэлл
№24
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Сток Сити
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
2
был в запасе
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Сити
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Вест Бромвич
3 : 3
Тоттенхэм
84'
84'
84'
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Норвич Сити
0 : 1
Вест Бромвич
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Норвич Сити
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Вест Бромвич
22.03.2014 22 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Халл Сити
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
08.03.2014 08 марта 2014 сб 15:45
Вест Бромвич
0 : 3
Манчестер Юнайтед
08.03.2014 08 марта 2014 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Челси
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Кристал Пэлас
3 : 1
Вест Бромвич
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Кристал Пэлас
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:30
Вест Бромвич
1 : 1
Ливерпуль
62'
62'
62'
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
20.01.2014 20 янв. 2014 пн 22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Эвертон
55'
55'
55'
20.01.2014 20 янв. 2014 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Бромвич
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
90'
90'
90'
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Бромвич
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Халл Сити
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур