Энди Гриффин
№2
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:45
Манчестер Сити
1 : 0
Рединг
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
1
Рединг
0
был в запасе