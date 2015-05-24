Ричард Данн
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.05.2015 16 мая 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:30
Манчестер Сити
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.05.2015 10 мая 2015 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Сити
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
76'
76'
76'
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Вест Хэм
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 15:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Саутгемптон
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Сток Сити
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сток Сити
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Бернли
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бернли
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Суонси
62'
62'
62'
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Вест Бромвич
39'
39'
39'
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 23:00
Эвертон
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
73'
73'
73'
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:30
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
Манчестер Сити
40'
40'
40'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Челси
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Челси
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Астон Вилла
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур