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Пауль Шарнер
№20
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Астон Вилла
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Уиган Атлетик
90'
90'
90'
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Тоттенхэм
90'
90'
90'
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Уиган Атлетик
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Уиган Атлетик
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Хэм
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Уиган Атлетик
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Норвич Сити
9'
9'
9'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
45'
45'
45'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Рединг
0 : 3
Уиган Атлетик
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
62'
62'
62'
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур