Александр Скворцов
№11
Защитник
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Команда
Калуга
Возраст
39
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
ЦСКА
3 : 0
Тюмень
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
3
Тюмень
0
был в запасе