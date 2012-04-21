Хейдар Хельгусон
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Тоттенхэм
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Уиган Атлетик
33'
73'
33'
73'
33'
73'
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 18:00
33'
73'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Норвич Сити
45'
45'
45'
02.01.2012 02 янв. 2012 пн 18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 20:00
Суонси
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.12.2011 27 дек. 2011 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Сандерленд
63'
63'
63'
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:59
63'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 15:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 15:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Вест Бромвич
20'
20'
20'
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 18:00
20'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
Норвич Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
Сток Сити
2 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
22', 54'
90'
22', 54'
22', 54'
90'
22', 54'
90'
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 18:00
22', 54'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:30
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Манчестер Сити
70'
70'
70'
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:30
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Челси
10'
10'
10'
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Блэкберн
16'
16'
16'
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:00
16'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
Фулхэм
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Астон Вилла
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Астон Вилла
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
Уиган Атлетик
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 17:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур