Мануэль Фридрих
№2
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
был в запасе
Германия. Кубок, Финал
Боруссия
0
Бавария
2
был в запасе
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
Боруссия
2 : 0
Вольфсбург
15.04.2014 15 апр. 2014 вт 21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия
2
Вольфсбург
0
был в запасе