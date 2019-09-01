Мартин Харник
№22
Нападающий
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Команда
Гамбург
Возраст
33
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
Вердер
3 : 2
Аугсбург
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3
Аугсбург
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 2
Вердер
90'
90'
90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3
Вердер
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фортуна
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1
Фортуна
3
был в запасе