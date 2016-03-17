Диего (Диего Рибас)
№10
Полузащитник
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Команда
Фламенго
Возраст
36
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Брага
4 : 1
Фенербахче
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брага
4
Фенербахче
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала