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Эдмонд Капллани
№9
Нападающий
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Команда
ФСВ Франкфурт
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2008/2009
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1
Шальке-04
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
Гамбург
1 : 1
Аугсбург
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
Аугсбург
1 : 0
Боруссия
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Аугсбург
1
Боруссия
0
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3
Аугсбург
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Аугсбург
2 : 0
Вольфсбург
90'
90'
90'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
90'
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Аугсбург
2
Вольфсбург
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2
Аугсбург
1
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:30
Аугсбург
1 : 2
Бавария
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1
Бавария
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
Кельн
3 : 0
Аугсбург
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
3
Аугсбург
0
был в запасе
21.10.2011
21 окт. 2011
пт
21:30
Аугсбург
1 : 1
Вердер
21.10.2011
21 окт. 2011
пт
21:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
1
Вердер
1
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Аугсбург
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
0
Аугсбург
1
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
Аугсбург
0 : 0
Ганновер-96
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0
Ганновер-96
0
был в запасе
09.09.2011
09 сент. 2011
пт
21:30
Аугсбург
1 : 4
Байер
09.09.2011
09 сент. 2011
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1
Байер
4
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 0
Аугсбург
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
1
Аугсбург
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Хоффенхайм
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0
Хоффенхайм
2
был в запасе