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Андреас Герлиц
№37
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Герта
1 : 3
Бавария
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
1
Бавария
3
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Бавария
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
1
Бавария
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:30
Байер
1 : 1
Бавария
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
1
Бавария
1
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Бавария
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
1
Бавария
2
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.03.2010
20 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
Бавария
2 : 1
Фрайбург
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
2
Фрайбург
1
был в запасе
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1
Бавария
1
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Нюрнберг
1 : 1
Бавария
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
1
Бавария
1
был в запасе
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
20:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
3
Боруссия
1
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
Штутгарт
0 : 0
Бавария
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
0
Бавария
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Бавария
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
1
Бавария
2
был в запасе