Мартин Штолль
№16
Защитник
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Команда
Карлсруэ
Возраст
38
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Герта
4 : 0
Карлсруэ
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
4
Карлсруэ
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
Карлсруэ
1 : 0
Вердер
90'
90'
90'
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Карлсруэ
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур