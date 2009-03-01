Брэдли Карнелл
№6
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
Карлсруэ
0 : 2
Штутгарт
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Карлсруэ
0
Штутгарт
2
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 17:30
Кельн
0 : 0
Карлсруэ
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0
Карлсруэ
0
был в запасе
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
Герта
4 : 0
Карлсруэ
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
4
Карлсруэ
0
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
Ганновер-96
3 : 2
Карлсруэ
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
3
Карлсруэ
2
был в запасе