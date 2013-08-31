Майк Франц
№5
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 0
Герта
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2
Герта
0
был в запасе