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Коронавирус
Саша Мельдерс
№13
Нападающий
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Команда
Мюнхен 1860
Возраст
36
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
Аугсбург
1 : 2
Вердер
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1
Вердер
2
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
4
Аугсбург
2
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Аугсбург
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2
Ганновер-96
0
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 1
Ингольштадт
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
0
Ингольштадт
1
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 1
Аугсбург
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Аугсбург
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 1
Герта
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0
Герта
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур