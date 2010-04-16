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Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
Кельн
3 : 1
Бохум
16.04.2010
16 апр. 2010
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
3
Бохум
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 2
Кельн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
0
Кельн
2
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
Кельн
0 : 3
Герта
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
19:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0
Герта
3
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 4
Кельн
27.03.2010
27 марта 2010
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1
Кельн
4
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
19.03.2010
19 марта 2010
пт
22:30
Кельн
1 : 1
Боруссия
19.03.2010
19 марта 2010
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1
Боруссия
1
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Кельн
13.03.2010
13 марта 2010
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
1
Кельн
0
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Бавария
06.03.2010
06 марта 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
1
Бавария
1
был в запасе
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
20:30
Байер
0 : 0
Кельн
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
0
Кельн
0
был в запасе
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
Кельн
1 : 5
Штутгарт
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1
Штутгарт
5
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:30
Кельн
3 : 0
Нюрнберг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
3
Нюрнберг
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Кельн
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
0
Кельн
0
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:30
Кельн
0 : 0
Вердер
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0
Вердер
0
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Кельн
0 : 4
Хоффенхайм
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
0
Хоффенхайм
4
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:30
Герта
0 : 1
Кельн
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
0
Кельн
1
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Ганновер-96
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
23'
23'
23'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Майнц
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
Бавария
0 : 0
Кельн
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
0
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Байер
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0
Байер
1
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Штутгарт
0 : 2
Кельн
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
0
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
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