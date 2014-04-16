Мохамаду Идриссу
№0
Нападающий
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Команда
Маккаби
Возраст
41
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:30
Бавария
5 : 1
Кайзерслаутерн
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Бавария
5
Кайзерслаутерн
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала