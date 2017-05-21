Благо (Благой Жорев Георгиев)
№40
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Оренбург
2 : 0
Ростов
73'
73'
73'
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Оренбург
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:30
Локомотив
4 : 0
Оренбург
16'
16'
16'
13.05.2017 13 мая 2017 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
01.05.2017 01 мая 2017 пн 15:30
Крылья Советов
1 : 1
Оренбург
68'
68'
68'
01.05.2017 01 мая 2017 пн 15:30
68'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 17:00
Оренбург
0 : 1
Зенит
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 12:00
Томь
1 : 2
Оренбург
73'
73'
73'
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 12:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Томь
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 12:30
Оренбург
2 : 1
Ахмат
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 17:30
Урал
2 : 0
Оренбург
67'
67'
67'
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
2
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 19:30
Спартак
3 : 2
Оренбург
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
3
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
17.03.2017 17 марта 2017 пт 19:00
Анжи
1 : 0
Оренбург
17.03.2017 17 марта 2017 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.03.2017 11 марта 2017 сб 16:30
Рубин
0 : 0
Оренбург
11.03.2017 11 марта 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
04.03.2017 04 марта 2017 сб 14:00
Оренбург
3 : 0
Арсенал
3'
21'
3'
21'
3'
21'
04.03.2017 04 марта 2017 сб 14:00
3'
21'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
3
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:30
Оренбург
1 : 1
Локомотив
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 14:30
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
Краснодар
3 : 3
Оренбург
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3
Оренбург
3
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016 31 окт. 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.10.2016 24 окт. 2016 пн 19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
24.10.2016 24 окт. 2016 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:30
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
3
Томь
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Ахмат
2 : 1
Оренбург
90'
90'
90'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 12:00
Оренбург
0 : 1
Урал
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 17:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
41'
41'
41'
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 17:00
41'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Оренбург
0 : 0
Анжи
60'
60'
60'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур