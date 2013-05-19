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Пабло Касерес
№15
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Торино
2 : 2
Катания
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
2
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
Милан
1 : 0
Торино
05.05.2013
05 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1
Торино
0
был в запасе
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Торино
0 : 2
Ювентус
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0
Ювентус
2
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Фиорентина
4 : 3
Торино
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
4
Торино
3
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Торино
1 : 2
Рома
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1
Рома
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:59
Торино
3 : 5
Наполи
30.03.2013
30 марта 2013
сб
22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
3
Наполи
5
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:45
Торино
1 : 0
Лацио
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Лацио
0
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Парма
4 : 1
Торино
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4
Торино
1
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Торино
2 : 1
Аталанта
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2
Аталанта
1
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Торино
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
20:00
Торино
0 : 0
Сампдория
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0
Сампдория
0
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
Интер
2 : 2
Торино
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
2
Торино
2
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Торино
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
0
Торино
2
был в запасе
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
Торино
3 : 2
Сиена
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3
Сиена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
20:00
Катания
0 : 0
Торино
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
0
Торино
0
был в запасе
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
Наполи
1 : 1
Торино
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Лацио
1 : 1
Торино
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
Торино
1 : 3
Парма
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1
Парма
3
был в запасе