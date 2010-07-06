Иван Дьягольченко
№2
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
06.07.2010 06 июля 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Сочи
0
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 56' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
12'
12'
12'
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур